90 بلاغًا يوميًا.. "اتصالات النواب": الجرائم الإلكترونية تزداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:

قال النائب أحمد زيدان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الجرائم الإلكترونية زادت، مشيرا إلى تلقي الإدارة العامة لمكافخة الجرائم الإلكترونية أكثر من ٩٠ بلاغًا يوميا متعلق بهذه الجرائم.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة الذي يناقش مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، أن التوعية مهمة لحماية البيانات الشخصية وحماية أنفسنا من الجرائم الإلكترونية.

وأعلن أحمد زيدان، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

وأشار إلى أن القانون يستهدف حماية البيانات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، وتساءل: "ماذا عن البيانات الخاصة بالدولة؟

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وبشأن وضع بيانات الأطفال ضمن البيانات الشخصية الحساسة تساءل زيدان: "كيف يتم ضبط التطبيقات والألعاب الخاصة بالأطفال وحماية بياناتهم؟"

وعقب رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمد حجازي قائلا: "نحن نتحدث عن كيان له طبيعة خاصة واختصاصات معينة ويحتاج موارد مالية للقيام بدوره بشكل فعال".

وأضاف: "أميل للحديث عن الاختصاصات والتنفيذ واشكاليات التطبيق لأنها ستكون تحديًا على الأرض وهناك أمور تم إحالتها للائحة التنفيذية عن عمد لأنها متغيرة وفيها جوانب فنية كثيرة".

وبشأن البيانات في الجهات الحكومية، قال حجازي: "نحن نتحدث عن بيانات شخصية وفي فرق كبير، الحكومة ملزمة بحماية البيانات الشخصية للمواطنين داخل كياناتها".