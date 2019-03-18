الأرصاد: غدا طقس دافىء.. وشبورة كثيفة

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طقس معتدل يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافىء على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى - العظمىالقاهرة 14 26شبين الكوم 13 25طنطا 13 25دمنهور 12 21الإسكندرية 12 21بلطيم 12 21مطروح 9 20السلوم 10 23سيوة 7 24بورسعيد 13 20دمياط 13 21الزقازيق 13 26الاسماعيلية 10 26السويس 11 26العريش 9 21رفح 9 21رأس سدر 13 26نخل 5 23نويبع 16 28طابا 11 25كاترين 6 23الطور

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