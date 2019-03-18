انت الان تتابع نبيلة مكرم تسافر نيوزيلندا لزيارة المصابين المصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزيرة الهجرة نبيلة مكرم

تتوجه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء غد الثلاثاء، إلى دولة نيوزيلندا، لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين، والبالغ عددهم 11 مصابا، للاطمئنان عليهم فضلا عن لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معلنة إطلاقها لمبادرة المحبة الإنسانية والتعاون بين الجاليات، خلال زيارتها لأستراليا والمقرر لها الأسبوع المقبل أيضا، ضمن فعالية "إحياء الجذور" المخصصة في هذه النسخة للاحتفاء بالجاليات المصرية واليونانية والقبرصية من أصول مصرية المتواجدة بأستراليا.

Advertisements

وقالت مكرم، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الهدف من المبادرة التي تأتي تزامنا مع وقوع حوادث الإرهاب ضد الجاليات الأجنبية المختلفة، أن نبعث برسالة تضامن نرسخ بها لرفض العنف والإرهاب، ونبث روح التآخي والتآلف بين الجاليات المختلفة، لردء أي نوع من الأفكار المتطرفة التي تسعى دائما لإحداث مزيد من الفرقة بين