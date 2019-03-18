نبيلة مكرم تسافر نيوزيلندا لزيارة المصابين المصريين

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وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
تتوجه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء غد الثلاثاء، إلى دولة نيوزيلندا، لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين، والبالغ عددهم 11 مصابا، للاطمئنان عليهم فضلا عن لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معلنة إطلاقها لمبادرة المحبة الإنسانية والتعاون بين الجاليات، خلال زيارتها لأستراليا والمقرر لها الأسبوع المقبل أيضا، ضمن فعالية "إحياء الجذور" المخصصة في هذه النسخة للاحتفاء بالجاليات المصرية واليونانية والقبرصية من أصول مصرية المتواجدة بأستراليا.
وقالت مكرم، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الهدف من المبادرة التي تأتي تزامنا مع وقوع حوادث الإرهاب ضد الجاليات الأجنبية المختلفة، أن نبعث برسالة تضامن نرسخ بها لرفض العنف والإرهاب، ونبث روح التآخي والتآلف بين الجاليات المختلفة، لردء أي نوع من الأفكار المتطرفة التي تسعى دائما لإحداث مزيد من الفرقة بين
وقالت مكرم، في بيان لها، اليوم الإثنين، إن الهدف من المبادرة التي تأتي تزامنا مع وقوع حوادث الإرهاب ضد الجاليات الأجنبية المختلفة، أن نبعث برسالة تضامن نرسخ بها لرفض العنف والإرهاب، ونبث روح التآخي والتآلف بين الجاليات المختلفة، لردء أي نوع من الأفكار المتطرفة التي تسعى دائما لإحداث مزيد من الفرقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، لذلك نقف يدا واحدة أمام كل من يحاول الترويج لهذه الأفكار الهدامة بكل حزم وقوة.
يذكر أن مبادرة إحياء الجذور في نسختها الثالثة تأتي للاحتفاء بالجاليات المصرية واليونانية والقبرصية من أصول مصرية، والتي تعد من أعرق وأكبر الجاليات المتواجدة بـأستراليا، إذ يحرص أفرادها على الحفاظ على العديد من العادات المصرية بل والاحتفال بالأعياد المصرية الأصيلة، كما تتطلع الدول الثلاث إلى عدد من الأهداف في هذه النسخة.
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