انت الان تتابع «لا ترحم من يسىء».. أول طلب إحاطة لكامل الوزير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النقل كامل الوزير

أعلن محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تأييده التام والمطلق لسياسات الفريق كامل الوزير وزير النقل، في مواجهة الفساد بجميع صوره داخل جميع قطاعات الوزارة بما فيها هيئة السكك الحديدية، متسائلا بشأن ما يثار حول إقالة الوزير لنائب رئيس هيئة السكة الحديد للشؤون المالية مصطفى سلطان، بسبب المخالفات التي ارتكبها، جاء ذلك في أول طلب إحاطة برلماني قدمه زين الدين، اليوم الإثنين، للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير النقل.

وأوضح زين الدين: "الوزير أعلن إقالته وإحالته للتحقيق، إلا أننا فوجئنا بتصريحات غريبة صادرة من المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، مخالفة لتصريحات الوزير، قال فيها إن قرار إنهاء انتداب مصطفى سلطان صدر قبل تولي الفريق كامل الوزير منصب وزير النقل، والمخالفات تحقق فيها النيابة الإدارية.ووجه النائب حديثه للوزير:

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