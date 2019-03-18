انت الان تتابع مدرسة بالقليوبية تلغي حفل عيد الأم بسبب وفاة معلمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
مدرسة بلتان بالقليوبية
قررت إدارة مدرسة بلتان الرسمية للغات التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، إلغاء الاحتفال بعيد الأم لهذا العام بسبب وفاة معلمة التربية الفنية نسرين محمد رضا، التي وافتها المنية أثناء قيامها بأداء مناسك العمرة بالأراضي السعودية، وذلك مراعاة لشعور أسرتها وأبنائها الذين فقدوا أمهم وتقديرًا لإسهاماتها في العملية التعليمية طوال مدة خدمتها بالمدرسة، ونزولا على رغبة الطلاب وزملائها وأولياء الأمور الذين رفضوا إقامة أي مظاهر للاحتفال حدادًا عليها لمؤازرة أسرتها ومواساتها في مصابها الأليم.
بينما نعى عشرات الطلاب والمعلمين المعلمة الراحلة، مؤكدين أنها كانت تتميز بحسن الخلق والوجه البشوش ودائمة العطاء والحب لأبنائها الطلاب، حيث كانت تقدم العون والمساعدة والنصيحة المستمرة لهم، مشيدين بقرار إدارة المدرسة بإلغاء الاحتفال. وعبر الطلاب عن حزنهم الشديد لفراق معلمتهم التي غرست فيهم القيم النبيلة
بينما نعى عشرات الطلاب والمعلمين المعلمة الراحلة، مؤكدين أنها كانت تتميز بحسن الخلق والوجه البشوش ودائمة العطاء والحب لأبنائها الطلاب، حيث كانت تقدم العون والمساعدة والنصيحة المستمرة لهم، مشيدين بقرار إدارة المدرسة بإلغاء الاحتفال.
وعبر الطلاب عن حزنهم الشديد لفراق معلمتهم التي غرست فيهم القيم النبيلة والصفات الحميدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته.
وتحتفل مصر والوطن العربي في 21 مارس من كل عام بعيد الأم، تلك الفكرة التي خرجت من القاهرة إلى بلدان الشرق الأوسط، وتم الاحتفال به لأول مرة عام 1956 بعد أن طرحها الكاتب الصحفي الكبير علي أمين.
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