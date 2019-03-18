شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان»: بحث عمل بوليصة تأمين على العمالة المصرية بالخارج تغطي نقل الجثمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، الإثنين، مع مسؤول بإحدى شركات التأمين المصرية مدى إمكانية عمل بوليصة تأمين مناسبة للعمالة المصرية بالخارج تغطي مصاريف نقل جثمان العامل حال وفاته بدولة العمل، فضلا على تذكرة سفر للمرافق للجثمان، ومبلغ من المال يصرف لأسرة المتوفي.

وطلب الوزير من المسؤول وضع الأطر اللازمة وآلية التنفيذ في هذا الخصوص خلال الأسبوع الحالي لتوفير الحماية المالية للعمال المصريين بالخارج، من خلال بوليصة تأمين لكل عامل.

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وأصدر الوزير توجيهات عاجلة للمسئولين المختصين بالوزارة بإعداد منظومة الكترونية تغطي من خلال مركز معلومات الوزارة بالتعاون مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات، فضلا عن المستشارين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، البيانات الكاملة، بحيث تشمل بجانب عقود العمل بيان عنوان العامل واسم الشركة التي يعمل بها بدولة العمل، وعنوانه في مصر، وأرقام تليفونات الأقارب من الدرجة الأولي .

وكان عددا من أبناء الجالية المصرية بالكويت قد عقدوا اجتماعا مع وزير القوي العاملة محمد سعفان، خلال تواجده بدولة الكويت الأسبوع الماضي، وطلبوا منه تفعيل وثيقة تأمين للعمالة المصرية بالدولة، من خلال شركات التأمين المصرية.

وجاء التحرك الفوري من الوزير بعقد اجتماع مع مسؤول شركة التأمين على الحياة لدراسة إمكانية وضع السبل والحلول كي تغطي بوليصة التأمين الأخطار التي قد يتعرض لها العامل، مع إمكان تطبيق المقترح على جميع العمالة المصرية بجميع الدول المتواجدين بها سواء كانت عربية أو إفريقية أو أجنبية .