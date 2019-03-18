شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية ببني سويف.. تزوجت من رجل يكبرها بـ25 سنة وعكفت على تربية أولادها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت هوايده سيد احمد محمد، من محافظة بني سويف، بالمركز الـ 14 في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

هوايده، أرملة منذ 28عاما، السن: 52 سنة، المؤهل: تقرأ وتكتب، الحالة المهنية: ربة منزل.

تزوجت الأم من رجل يكبرها 25 سنة، وكان عمر الأم وقتها 14 عاما ولم يستمر الزواج طويلا حيث توفى الزوج وكان عمر الأم حوالي 23 عاما تاركا لها 3 أبناء الأول كان عمره 5 سنوات، والثانية عمرها 3 سنوات، والثالثة عمرها عام ونصف.

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نصحها بعض المقربين أن تترك الأولاد لأهل الزوج وتتزوج فهي مازالت في ريعان شبابها فتحملت المشاكل والاهانات بسبب رفضها للزواج وعكفت على تربية أولادها.

بدأت مرحلة جديدة من حياة الأم وهى كيف تستطيع مواجهة احتياجات أبناءها بمعاش زوجها الضئيل 160 جنيه، 7 قراريط ارض زراعية ومنزل من الطوب اللبن والسقف من البوص.

أخذت الأم الوصاية على أولادها الصغار من المحكمة وبدأت الأم تزرع في الأرض وتربى الدواجن لكي تستطيع استكمال بناء السقف للمنزل الذي تعيش فيه هي وأولادها حتى يحميها من مطر الشتاء .

ذات يوم من الأيام سقطت الأم من فوق سطح منزلها (الدور الثاني) وأصيبت بكسور كثيرة وتأثر السمع لديها تأثيرا شديدا وأصبحت تصاب بالدوار ولم يقتصر الأمر على ذلك بل عانت من ضعف في الإبصار.

حرصت الأم على تعليم أبناءها فتخرج الابن الأول وحصل على ليسانس الشريعة والقانون والماجستير في القانون العام وتزوج، والابنة الثانية تخرجت وحصلت على ليسانس الشريعة والقانون، والماجستير في القانون العام وتزوجت، والابنة الثالثة حصلت على ليسانس الشريعة والقانون، والماجستير في القانون العام وتزوجت.