شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين أمين مصطفى عميدًا لـ«حقوق الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين الدكتـور أمين مصطفى محمد السيد عميدا لكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية خلفا للدكتور طلعت دويدار الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش. واستقبل الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الاسكندريـة العميد الجديد بمكتبه وهنأه بصدور القرار الجمهورى بتعيينه عميداً لكلية الحقوق لحين بلوغه السن القانونية. وفى سياق متصل أصدر الرئيس قرارا جمهوريا بتجديد تعيين الدكتور عبدالله مسعد زين الدين عميدا لكلية الزراعة بجامعة الاسكندرية بالشاطبي لحين بلوغه السن القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري بتعيين أمين مصطفى عميدًا لـ«حقوق الإسكندرية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.