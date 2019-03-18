شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بدمياط.. 17 عملية لابنتها الأولى والثالثة تعاني شلل رباعي (عطاء لا ينتهي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت سومة زكى رشوان شريف، من محافظة دمياط، بالمركز الـ13في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

سومة، متزوجة منذ 33 عاما، السن 55 عاما، حاصلة على دبلوم معلمين نظام 5 سنوات، تعمل مدرسة ابتدائي.

تزوجت الأم من رجل فاضل حاصل على دبلوم تجارة يعمل بمصنع بلاط ثم أمين مخزن بالميناء وقد أثمر هذا الزواج عن ثلاثة بنات.

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ولدت الابنة الأولى بخلع مفصلي بالفخذ بالحوض، ثم الابنة الثانية، ثم الابنة الثالثة ولدت مصابة بضمور في خلايا المخ وشلل رباعي.

عانت الأم كثيرا حيث مرت الأسرة بظروف صعبة نتيجة مرض الابنتان، حيث تم إجراء عدد (17) عملية جراحية للابنة الأولى لتثبيت مفصل الفخد بالحوض مما تسبب ذلك في إرهاق نفسي ومالي للأسرة.

كانت الأم تذهب مع ابنتها على الكرسي المتحرك إلى الكلية حرصا على مستقبلها العلمي إلى أن حصلت على بكالوريوس التجارة وحصلت على وظيفة بالوحدة المحلية بنظام 5 % وتزوجت وأنجبت.

لم تنشغل الأم عن رعاية بناتها الأخريات فقد حصلت الابنة الثانية على بكالوريوس فنون تطبيقية بامتياز وكانت من العشر الأوائل على دفعتها وعينت اخصائى بهيئة قصور الثقافة وتزوجت وأنجبت. أما المعاناة الكبرى كانت مع الابنة الثالثة فهي طريحة الفراش لا تتحرك إلا بمساعدة خارجية وتعانى من قرح الفراش فتضطر الأم إلى تحريكها باستمرار للحفاظ على جسدها ولا تتناول أي شيء إلا شبه سائل وبنيانها كطفل قزم رغم بلوغها 19 سنة. ويساعد الأم في ذلك الأب حيث يعمل بأكثر من وظيفة حتى يتمكن من مواجهة مصاريف العلاج، ومازالت الأم حتى الآن تبذل كل ما تستطيع لخدمة ابنتها المريضة.