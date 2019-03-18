شكرا لقرائتكم خبر عن قصة كفاح الأم المثالية بالسويس: «أصيبت بانزلاق غضروفي ورفضت العلاج توفيرًا للمصاريف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت نعيمة محمود على محمد، من محافظة السويس، بالمركز الـ12 في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

نعيمــــة، أرملة منذ 26 عاما، السن 55 سنة، المؤهل: محو أمية، الحالة المهنية: ربه مــــنزل.

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تزوجت الأم من في بيت عائلة زوجها، مع اثنين من أخوته، وكان يعمل في الأرض الزراعية باليوميـــة ولا يملك من الحياة إلا قوت يومه وبعــــد زواج دام 12 ســـــنه توفــــى الزوج أثناء عمله تاركاً للأم الابن الأول بالصف الخامس الابتدائي، والثانية بالصف الثاني الابتدائي، والثالث عمره 3 سنوات.

فضلت الأم أن تكرس حياتها من أجل أبنائها وواجهت المتاعب مع العم الأكبر للأبناء، حيث كان دائماً يتشاجر مع الأم والأولاد ويعاملهم معاملة سيئة لأنهم كانوا متفوقين دراسياً حتى أنه حرم الأم وأبنائها من كل سبل الحياة المعيشية مما جعل الأم تقوم بعمل الصابون والكلور وبيعه، إلى جانب تربية الطيور وبيعها، وكذلك بيع الملابس، ونتيجة الأعمال الشاقة التي كانت تقوم بها الأم أصيبت بتآكل في فقرات الظهر وانزلاق غضروفي منذ 15 سنه وتحملت ورفضت العلاج حتى توفر المصاريف إلى أن تمكن منها التعب والمرض فأجرت عملية جراحية في الظهر وتركيب شرائح ومسامير. أعانها الله حتى تخرج الأبناء وحصل الابن الأول على ليسانس الآداب ويعمل موظفاً والابنة الثانية بكالوريوس تجارة وتزوجت، والابن الثالث بكالوريوس تجارة ويعمل محاسباً.

ظلت الأم تكافح مع أبنائها وخاصةً الابنة حيث توفى زوجها تاركاً لهما ثلاثة أطفال مما ترتب عليه إقامة الابنة مع الأم حيث تستطيع رعايتها ورعاية أبنائها.

وما زالت الأم تقوم على رعاية أبنائها وأحفادها على الرغم من مرضها، إلى جانب استئصال الرحم.