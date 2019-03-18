شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بكفر الشيخ.. تزوجت في سن 19 عامًا وحرصت على تعليم أبنائها الثلاثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت زوزو بهي الدين رزق دراز، من محافظة كفر الشيخ، بالمركز الـ11 في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

زوزو أرملة منذ 27 سنة، وعمرها 53 سنة، وحاصلة على دبلوم تجاري، تعمل ربة منزل، وتزوجت في سن 19 عام وعاشت في منزل عائلة الزوج فترة، كانت حياتها غير مستقرة بسبب طبيعة عمل الزوج حيث الانتقال من محافظة إلى أخرى.

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توفى الزوج في حادث تاركاً للأم 3 أبناء فكان الابن الأكبر 4 سنوات والابنة الثانية عامين، والأم حامل في طفلتها الثالثة.

انتقلت الأم إلى بيت أهلها معتمدة في معيشتها على معاش الزوج 350 جنيها، ثم انتقلت بعد ذلك في منزل خاص بها وبأولادها. حرصت الأم على تعليم أبنائها فتخرج الابن الأكبر وحصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية وتزوج ولديه ابن.

وتخرجت الابنة الثانية وحصلت على بكالوريوس طب وجراحة وحالياً معيده بكلية الطب، والابنة الثالثة تخرجت وحصلت على بكالوريوس طب وجراحة وحالياً في سنة الامتياز بكلية الطب، وما زال عطاء الأم مستمر لأبنائها وحفيدها.