الأم المثالية بالغربية.. ربَّت دواجن وعملت بمصنع ملابس لتغطية مصاريف أبنائها

شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بالغربية.. ربَّت دواجن وعملت بمصنع ملابس لتغطية مصاريف أبنائها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
فازت شادية سالم سالم جادو، من محافظة الغربية، بالمركز العاشر في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.
شادية، أرملة منذ 26 عام، السن 53 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة. توفى الزوج في حادث كهرباء أثناء عمله تاركا ثلاثة أبناء الأولى 4 سنوات، والثانية عام ونصف، والثالث 6 أشهر، ومعاش 92 جنيه فقط.
بعد عامين من وفاة الزوج، توفى والد الأم ثم والدتها في العام التالي، حيث كانوا لها خير سند مما اضطرها إلى أن تقوم بتربية الدواجن بالإضافة إلى عملها بمصنع ملابس، وذلك لتغطية مصاريف أبنائها حيث كانت حريصة على توفير كافة احتياجاتهم.
حرصت الأم على حصول جميع أبنائها على شهادات جامعية، تخرجت الابنة الأولى وحصلت على ليسانس آداب، والثانية بكالوريوس صيدلة وتعمل صيدلانية بالإدارة الصحية، والابن الثالث بكالوريوس تجارة.
لم تكتفي الأم فقط بتعليمهم ولكن حرصت على تزويجهم مما تسبب في أعباء جديدة وديون تراكمت على الأم مما اضطرها ببيع قطعة ارض أربعة قراريط حتى تستطيع سد الديون وتكللت جهودها بأن تزوج جميع أبنائها.
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