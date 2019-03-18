شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية ببورسعيد.. قامت بعمل إضافي وحصل بناتها على الشهادات العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت سلوى عبدالرحمن رضوان عبدالرحمن، من محافظة بورسعيد، بالمركز التاسع في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

سلوى، أرملة منذ 12عاما، تبلغ من العمر 60 سنة، حاصلة على بكالوريوس تجارة ودبلوم المحاسب المالي، وتعمل كبير باحثين بدرجة مدير عام.

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توفى الأب بعد ثلاث سنوات فقط من الزواج، حيث كان يعانى من مرض القلب ثم الفشل الكلوي وكانت الأم تتنقل مع زوجها من بلد إلى بلد لتلقى العلاج حتى توفاه الله، تاركا طفلتين في المرحلة الابتدائية.

عكفت الأم على تربية بناتها وحصولهن على الشهادات العليا، ومن أجل ذلك قامت بعمل إضافي بعد الظهر مما تسبب لها في مرض عينيها وتم علاجها إلى جانب مرضها بالروماتويد.

تفوقت الابنتان في المراحل الدراسية المختلفة حتى حصلت الابنة الأولى على بكالوريوس العلاج الطبيعي والابنة الثانية أيضا على بكالوريوس العلاج الطبيعي.

لم تكتفي الأم فقط بشهادتها وإنما قامت بالحصول على دبلومات بجانب بكالوريوس التجارة وحصلت على شهادات التقدير بحسن أدائها وحازت على وسام الموظف المثالي. والأم مستمرة في عطاءها ومساعدتها لبناتها في تكملة الدراسات العليا.