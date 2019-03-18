شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بالإسماعيلية.. حرصت على استكمال تعليمها والتحقت بكلية التربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت حنان حسن مسلم حسن، من محافظة الإسماعيلية، بالمركز الثامن في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

حنان، أرملة منذ 15 عاما، وتبلغ من العمر 56 سنة، وحاصلة على بكالوريوس تربية، وتعمل معلم أول رياضيات.

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تزوجت الأم بعد حصولها على دبلوم المعلمات ورزقها الله بولدين وبنت. قامت الأم برعاية أسرتها وأبنائها واهتمت بتعليمهم وكانت دائما مصدر التشجيع والتوجيه لهم.

تفوق الأبناء دراسيا وأثناء رحلتها توفى زوجها وترك لها الأبناء الابن الأكبر في الفرقة الثالثة بالجامعة، والابن الثاني في الفرقة الأولى، والابنة الثالثة في الصف الثاني الثانوي.

وأثناء رعايتها لأبنائها، حرصت الأم على استكمال تعليمها والتحقت بكلية التربية وحصلت على بكالوريوس التربية لتحسين وضعها الوظيفي.

تخرج الابن الأكبر وحاصل على بكالوريوس زراعة واستكمل دراسته وحصل على دكتوراة في العلوم وحاليا أستاذ جامعي في كليه الزراعة وتزوج، بينما تخرج الابن الثاني وحصل على ليسانس آداب وتزوج، وتخرجت الابنة الصغرى وحصلت على ليسانس آداب وتزوجت. ومازالت الأم هي الشمعة التي تضىء حياة أبنائها وبسمة الأمل التي تدفعهم إلى الأمام.