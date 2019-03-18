شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بالقليوبية: يتيمة الأب وفقدت زوجها بسبب «سرطان الرئة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت عصمت مهدي محمد خفاجي، من محافظة القليوبية، بالمركز السابع في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

عصمت، البالغة من العمر 59سنة، أرملة منذ 28عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة، وتعمل مشرفة بحضانة.

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عانت الأم منذ الطفولة فهي نشئت يتيمة الأب، حيث كان عمرها 3 شهور. عاشت الأم حياة قاسية حيث كان أخيها الأكبر يكره المسؤولية ولا يجود إلا بالقليل من الالتزامات البسيطة لها ولولدتها. تزوجت الأم ورزقها الله بطفلتها الأولى، وأثناء حملها بطفلتها الثانية اكتشف الزوج مرضه، حيث كان يعانى من سرطان الرئة وبدأت رحلة العلاج فقاموا بعملية استئصال جانب من الرئة وبعدها بدأت رحلة العلاج الكيميائي.

بعد صراع مع المرض توفى الزوج تاركاً الابنة الأولى 4 سنوات، والثانية 3 سنوات. رفضت الأم الزواج مرة أخرى وعكفت على تربية بناتها ورعايتهم.

اهتمت الأم بتعليم بناتها وحرصت على استكمال تعليمها وحصلت الأم على بكالوريوس تجارة. تخرجت الابنة الكبرى وحصلت على بكالوريوس سياحة وفنادق وتزوجت، وتحرجت الابنة الثانية وحصلت على بكالوريوس خدمة اجتماعية وتزوجت ولا تعمل.