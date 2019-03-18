شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجري جولة في معبد فيله بأسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، جولة في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي. جاء ذلك خلال اليوم الثالث والأخير من الملتقى العربي والأفريقي بمدينة أسوان. جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي جولة الرئيس السيسي في معبد فيله بأسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يجري جولة في معبد فيله بأسوان (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.