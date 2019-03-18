شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بالفيوم: أرملة منذ 30 عامًا.. وأصيبت بالسرطان أثناء صراعها مع الحياة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت سامية عبدالعظيم أحمد محمد، من محافظة الفيوم، بالمركز السادس في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

سامية تبلع من العمر 51 سنة، أرملة منذ 30 عاما، حاصلة على دبلوم تجارة، وحالتها المهنية ربة منزل.

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توفى الزوج بعد 3 سنوات من الزواج تاركا للام طفلين الابنة الأولى عامين، والابن الثاني كان لا يزال جنينا في بطن الأم وترك لها معاشا ضئيلا قدره 60 جنيها فقط.

بحثت كثيرا عن عمل ليساعدها في مواجهة الحياة ومتطلبات المعيشة فعملت بالتشجير ولضعف العائد منه بحثت عن عمل آخر فعملت بفصول محو الأمية.

ظلت الأم تكافح من أجل أن توفر لأبنائها حياة كريمة وتعليم جيد حتى حصلت الابنة الأولى على ليسانس لغة عربية، والابن الثاني دبلوم المدارس الفندقية نظام خمس سنوات، ويعمل موظفاً بإحدى الشركات. وأثناء صراع الأم مع الحياة أصيبت بمرض السرطان. وساعدت الأم أبناءها حيث تزوجت الابنة وتقوم حاليا بالترتيب لزواج الابن.