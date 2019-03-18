شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «تحيا مصر 1» إلى ميناء بورتوفيق عقب انتهاء بنائها بـ115 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت القاطرة البحرية «تحيا مصر 1»، صباح الإثنين، من الشركة المصرية لبناء السفن، إحدى الشركات التابعة للقوات البحرية، متجهة لميناء بورتوفيق بالسويس، بعد انتهاء بنائها بتكلفة 115 ملايين جنيه بقوة شد 70 طن، طول 36 متر، عرض 13 متر، غاطس 6 متر وسرعة 12 عقدة، وتم إنهاء كافة تجارب البحر والرصيف.

ومن المنتظر أن يقوم الفريق كامل الوزير وزير النقل برفع العلم المصري على القاطرة بعد وصولها لميناء بورتوفيق، وإنهاء كافة التجارب والإجراءات اللازمة لبدء التشغيل بموانئ البحر الأحمر.