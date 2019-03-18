شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بأسيوط: أرملة منذ 23 عامًا ورفضت الزواج وعكفت على تربية أبنائها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فازت آمال يعقوب كامل حنا، من محافظة أسيوط، بالمركز الخامس في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2019، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي.

آمال، أرملة منذ 23 عاما، وتبلغ من العمر 50 سنة، حاصلة على ليسانس آداب وتربية، وحالتها المهنية معلم خبير.

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تزوجت الأم من رجل صالح، وبعد فترة كبيرة من الزواج أصيبت والدتها بمرض سرطان الدم، وقامت برعاية والدتها المريضة وكانت حامل في طفلتها الأولى بالإضافة إلى عملها كمدرسة.

شاء القدر أن تتوفى والدتها بعد إنجابها ابنتها الأولى بأسبوع واحد فكان على الأم أن ترعى والدها المسن بجانب إخوتها الأصغر منها. توفى زوجها إثر حادث أليم أثناء عمله تاركا لها طفلين في عمر الزهور الابنة الأولى ثلاث سنوات، والابن الثاني عمره 4 شهور.

ترملت الأم بعد زواج دام أقل من أربع سنوات ورفضت الأم الزواج وعكفت على تربية أبنائها الصغار. واهتمت الأم برعاية وتربيه أبنائها والتحقوا بالتعليم وأتموا جميع المراحل التعليمية بنجاح.

تخرجت الابنة الكبرى وحصلت على بكالوريوس تجارة وحالياً مخطوبة، والابن ما زال في الفرقة الخامسة بكلية الطب البشرى، وما زال عطاء الأم مستمر حتى تستكمل رسالتها في إتمام زواج الابنة وتخرج الابن ليعمل طبيباً بشرياً.