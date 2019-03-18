شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يطالب رئيس جامعة أسوان بالتركيز على جذب الطلاب الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على هامش زيارته التفقدية منذ قليل لجامعة أسوان، بمقرها بمدينة أسوان الجديدة، بضرورة التركيز على جذب الطلاب الأفارقة الوافدين، وإتاحة فرص التعلم أمامها داخل الجامعة، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالحرم الجامعي الجديد، وتقديم الدعم المالى اللازم للانتهاء من بقية المبانى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، للدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، قائلا: "اللى بنلاقيه بيشتغل بنساعده وبندعمه"، موجها بضرورة التوسع فى التخصصات العلمية والكليات التى تخدم سوق العمل بنطاق المحافظة.

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وقدم "مدبولى" جامعة القاهرة، نموذجا حيث تبلغ مساحتها 65 فدان، مشيدا بالخدمة العلمية التي تقدمها، مؤكدا أن جامعة أسوان يتعدى مساحتها 100 فدان، ولابد أن تتميز هى الأخرى، وتحظو على خطوات جامعة القاهرة، قائلا: "المساحات الكبيرة ليست الأهم المهم العمل لخدمة الطلاب ".

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برفقة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قد استهلوا زيارتهم بمدينة أسوان الجديدة، بزيارة الحرم الجامعى الجديد، وتفقد المبانى الجديدة لكلية الحقوق والآثار والمبنى الإدارى.