شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر من موقع حادث إطلاق النار فى أوتريخت الهولندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من موقع حادث إطلاق النار فى أوتريخت الهولندية.
وعقدت الحكومة الهولندية، اجتماع أزمة بعد حادث أوتريخت، الذى خلف عدة إصابات، بعد إطلاق نار استهدف مدنيين داخل ترام.
وطوق الأمن الهولندى، ميدانا فى محطة للترام بوسط مدينة أوتريخت، ونشرت خدمات الطوارئ فى المكان، كما حلقت طائرات الهليكوبتر فى سماء المدينة.
كانت الشرطة الهولندية، قد قالت إن كثيرين أصيبوا فى إطلاق نار فى مدينة أوتريخت وسط هولندا صباح اليوم الاثنين.
ونصحت الشرطة الهولندية فى أوتريخت بإغلاق المدارس، ورفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الأمنى فى أوتريخت إلى أعلى مستوى.
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