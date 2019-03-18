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بث مباشر من موقع حادث إطلاق النار فى أوتريخت الهولندية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرا من موقع حادث إطلاق النار فى أوتريخت الهولندية.

 

وعقدت الحكومة الهولندية، اجتماع أزمة بعد حادث أوتريخت، الذى خلف عدة إصابات، بعد إطلاق نار استهدف مدنيين داخل ترام.

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وطوق الأمن الهولندى، ميدانا فى محطة للترام بوسط مدينة أوتريخت، ونشرت خدمات الطوارئ فى المكان، كما حلقت طائرات الهليكوبتر فى سماء المدينة.

 

كانت الشرطة الهولندية، قد قالت إن كثيرين أصيبوا فى إطلاق نار فى مدينة أوتريخت وسط هولندا صباح اليوم الاثنين.

 

ونصحت الشرطة الهولندية فى أوتريخت بإغلاق المدارس، ورفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الأمنى فى أوتريخت إلى أعلى مستوى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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