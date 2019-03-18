شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتيل فى حادث إطلاق النار بمدينة أوتريخت الهولندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الأنباء الهولندية، سقوط قتيل على الأقل فى إطلاق النار بمدينة أوتريخت الهولندية، جاء ذلك وفق ما أفادت به "سكاى نيوز" فى خبر عاجل.

وعقدت الحكومة الهولندية، اجتماع أزمة بعد حادث أوتريخت، الذى خلف عدة إصابات، بعد إطلاق نار استهدف مدنيين داخل ترام.

Advertisements

وطوق الأمن الهولندى، ميدانا فى محطة للترام بوسط مدينة أوتريخت، ونشرت خدمات الطوارئ فى المكان، كما حلقت طائرات الهليكوبتر فى سماء المدينة.

كانت الشرطة الهولندية، قد قالت إن كثيرين أصيبوا فى إطلاق نار فى مدينة أوتريخت وسط هولندا صباح اليوم الاثنين.