شكرا لقرائتكم خبر عن جرحى فى إطلاق نار فى مدينة أوتريخت الهولندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة إن كثيرين أصيبوا فى إطلاق نار فى مدينة أوتريخت وسط هولندا صباح اليوم الاثنين. وأضافت الشرطة أن السلطات طوقت ميدانا فى محطة للترام بوسط المدينة وانتشرت خدمات الطوارئ فى المكان.

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