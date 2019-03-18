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ننشر صور الأمهات المثاليات بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 صور 32 أم مثالية على مستوى الجمهورية، التى أعلنت عنهم وزارة التضامن خلال مؤتمر إعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية .

 

كانت الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن ، قد أعلنت اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، تميز فى المجالات والفنية والعلمية، وإعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (1)

 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (2)

 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (3)

 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (4)

 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (5)

 

 

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اعلان اسماء الامهات المثاليات (6)

 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (7)

 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (8)

 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (9)

 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (10)

 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (11)

 

 

اعلان اسماء الامهات المثاليات (12)

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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