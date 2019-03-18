شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الهولندية تشتبه فى سقوط قتيل خلال إطلاق النار بأوتريخت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت متحدثة إن الشرطة الهولندية تشتبه فى سقوط قتيل فى إطلاق النار فى أوتريخت. وقالت وسائل إعلام نقلا عن الشرطة الهولندية إن المهاجم المشتبه به فى أوتريخت ما زال مطلق السراح، مطالبة بإغلاق المدارس فى المدينة الهولندية.

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