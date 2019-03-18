شكرا لقرائتكم خبر عن موجز 1.. الإعلان عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات الماضية، أبرزها مانشره موقع "ترافل ويكلى" البريطانى المعنى بالسياحة والسفر، إن السياحة المصرية هى الأسرع نموا فى شمال أفريقيا وقد ساعد على ذلك تحسن الأوضاع الأمنية، وكذلك حكم جنايات المنصورة بإحالة أوراق "محمود نظمي" والمتهم بقتل أبنائه بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، إلى فضيلة المفتى، وإغلاق مكتب الخطوط القطرية بالخرطوم وتسريح الموظفين

وفيما يلى موجز لأهم أخبار مصر والعالم :

موقع بريطانى: تحسن الأمن جعل السياحة المصرية الأسرع نموا بشمال أفريقيا

قال موقع "ترافل ويكلى" البريطانى المعنى بالسياحة والسفر، إن السياحة المصرية هى الأسرع نموا فى شمال أفريقيا وقد ساعد على ذلك تحسن الأوضاع الأمنية.

متحدث الرئاسة: آمال معلقة فى نقل تجربة مصر مع الشباب والتنمية لقارة أفريقيا

قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك آمالًا معلقة فى نقل تجربة مصر مع الشباب، وكذلك ملف التنمية والقصص الناجحة للقارة الأفريقية.

التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019

أعلنت منذ قليل، الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن، والدكتورة سمية الألفى مديرة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، أسماء 32 أما مثالية على مستوى الجمهورية.

إمام ليبى: مصر وقفت بجانبنا وعلمتنا وتساعدنا فى حربنا ضد الإرهاب

قال الشيخ سعد العسكرى من أئمة ليبيا، إن مصر دائما ما وقفت بجانب ليبيا وشعبها فى حربه ضد الإرهاب والتشدد، وعلمت أولادنا، لاسيما أن مصر بها الأزهر الشريف قلعة من قلاع العلم تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

تقرير برلمانى بريطانى يدعو لاعتبار "إدمان" السوشيال ميديا "مرض"

دعا تقرير برلمانى بريطانى إلى ضرورة اعتبار إدمان "السوشيال ميديا" مرض، فى مؤشر على الضغوط التى تواجه شركات التكنولوجيا والقلق المتزايد من تأثير شبكات التواصل الاجتماعى على الصحة العقلية للمستخدمين.

جرحى فى إطلاق نار فى مدينة أوتريخت الهولندية

قالت الشرطة إن كثيرين أصيبوا فى إطلاق نار فى مدينة أوتريخت وسط هولندا صباح اليوم الاثنين.

ننشر اعترافات محمود نظمى قاتل طفليه بالدقهلية بعد إحالة أوراقه للمفتى

أسدلت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار نسيم بيومى، الستار على قضية "محمود نظمي" والمتهم بقتل أبنائه بمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتى.

طيران الدوحة يتهاوى.. إغلاق مكتب الخطوط القطرية بالخرطوم وتسريح الموظفين

أثرت المقاطعة العربية، بصورة كبيرة على شركة الخطوط الجوية القطرية، خاصة بعد أن اغلقت الدول الأربعة مجالها الجوى أمام طائرات الشركة القطرية، وهو ما أدى لاستمرار نزيف خسائر الشركة، إذ أوقفت شركة الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى السودان.

شينخوا: مشروعات التشييد الصينية فى العاصمة الإدارية نموذج للتعاون مع مصر

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اعتبرت ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مشروعات التشييد التى تنفذها شركات صينية فى العاصمة الإدارية الجديدة علامة بارزة فى التعاون بين القاهرة وبكين فى إطار مبادرة "الحزام والطريق"، التى تسعى الصين من خلالها لتحقيق أوجه التعاون ذات الكسب المشترك مع الدول المطلة على طريق الحرير.

واشنطن بوست: إرهابى نيوزيلندا يطرد محاميه ويقرر الدفاع عن نفسه

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الرجل المتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار الوحشية على مسجدى فى نيوزيلندا، طرد محاميه ويخطط لتولى الدفاع عن نفسه فى المحكمة، مما أثار تكهنات بأنه ربما يحاول استخدام محاكمته كمنصة للآراء المتطرفة.

دار الإفتاء تعلن استعادة صفحتها على الإنستجرام

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استعادة صفحتها الرسمية على موقع الإنستجرام، بعد أن تمت سرقتها السبت الماضى .

"النقل" الإثيوبية: الصندوق الأسود أثبت أوجه تشابه بين طائرتى إثيوبيا وأندونيسيا

أفادت وزارة النقل الإثيوبية، أن مراجعة أولية لـ "الصناديق السوداء" التى عثر عليها من الطائرة المنكوبة بوينج طراز 737 ماكس 8، وجدت أوجه تشابه بين هذا وآخر يتعلق بنفس طراز بوينج سقطت فى إندونيسيا قبل خمسة أشهر.

الأرصاد: طقس الغد دافئ شمالا حار على الصعيد والعظمى بالقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يستمر غدًا الثلاثاء، الطقس المائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

رئيس الوزراء الاسترالى يتعهد بتخصيص 39 مليون دولار لتعزيز الأمن بدور العبادة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون اليوم الاثنين، أن حكومة بلاده ستخصص 55 مليون دولار أسترالى (أى ما يعادل 39 مليون دولار أمريكى) لإدخال تدابير أمنية إضافية فى دور العبادة والمؤسسات التعليمية الدينية، وذلك بعد الهجوم الذى استهدف مسجدين فى نيوزيلندا يوم الجمعة الماضية.

"الزراعة" تعلن بدء صرف الأسمدة الصيفية من الجمعيات بلجان معاينة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى 28 قطاعا لشئون المديريات الزراعية، اليوم الإثنين، بدء صرف الأسمدة الصيفية المدعومة عن طريق الجمعيات الزراعية " الإصلاح – الائتمان-الاستصلاح وشون البنك الزراعى"، بجميع المحافظات.

على عبد العال: مشروع مدينة أسوان الجديدة نقلة حضارية بالمحافظة

تفـقد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، عدداً من المشروعات بمدينة أسوان الجديدة حيث أشاد رئيس مجلس النواب بالاهتمام بالاستغلال الأمثل لهذه المنطقة المتميزة المطلة على النيل مباشرة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية بالمحافظة،