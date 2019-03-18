شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصطحب مجموعة من شباب الملتقى العربى الإفريقى فى جولة بمعبد فيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة صباح اليوم، فى معبد فيله بأسوان، بصحبة مجموعة من الشباب العربى والأفريقى، جاء ذلك وفق ما أفاد به التليفزيون المصرى فى خبر عاجل. Advertisements

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