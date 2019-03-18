رئيسا مجلس النواب والوزراء يتفقدان عددا من المشروعات في مدينة أسوان الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تفقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، يرافقهما الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك عقب الانتهاء من فعاليات ملتقى الشباب العربي والإفريقي.

وأشاد رئيسا مجلس النواب والوزراء، خلال تفقدهما للفيلات التي بدأ تشطيبها بالشريط النهري السياحي، بأعمال تطوير الشريط النهري السياحي بالمدينة، إذ أشاد رئيس مجلس النواب بالاستغلال الأمثل لهذه المنطقة المتميزة المطلة على النيل مباشرة، وكذا ما يتم التخطيط له من عددٍ من المشروعات بها، مشيراً إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة حضارية بالمحافظة، بينما أكد رئيس الوزراء أن العاملين بالمشروعات القومية يُسابقون الزمن للإنجاز.

كما تم تفقد وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدينة، والتي تم الانتهاء من تشطيب واجهات جديدة بها، وتمت الإشادة بما تنفذه الدولة بهذا المشروع الضخم لشريحة محدودي الدخل.

من جانبه قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز أسوان الجديدة إنه يتم حالياً تنفيذ 66 فيلا كاملة التشطيب، مطلة على النيل، وكذا أعمال الطرق، والمياه، والصرف، بخلاف الخدمات المختلفة.

وقال رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة: "إنه يجرٍى تنفيذ 1840 وحدة (92 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعي، بالحييْن الثاني والثالث، ومنطقة الامتداد، وسبق تخصيص 2120 وحدة، وتسليم 1200 وحدة للمستحقين، موضحاً أنه تم إسناد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة المياه، بطاقة 25 ألف م3/يوم، باستثمارات 168 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ في 12/2019.

وأضاف المهندس أحمد رشاد إنه يجري أيضا تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة 2651 فداناً، لاستيعاب جميع الأنشطة الصناعية بالمدينة، موضحاً أن إجمالي الاستثمارات بمدينة أسوان الجديدة بلغت منذ بدء العمل بها وحتى 30 يونيو 2018، حوالى 2 مليار جنيه.

Advertisements

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات بمشروعات الخدمات بلغ نحو 231 مليون جنيه، حيث يجرى تنفيذ 3 مدارس للتعليم الأساسيّ، ومدرسة ثانوية بها 19 فصلاً، ومجمع للمعاهد الأزهرية، ومستشفى عام به 158 سريراً، وحضانة أطفال، وملعب خماسيّ، ومركز صحي حضري، ومركز تجاري، ومراكز تجارية مصغرة يضم كل منها (3) محال، ووحدة إطفاء رئيسية وأخرى فرعية، ومركز شباب، وحديقة بالحي الأول.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 20 مشروعاً خدمياً، وتضم (5 حضانات للأطفال، ومدرسة تعليم أساسي، وملعبا كرة خماسية، ومركز تنمية رياضية، ووحدتان صحيتان، ومبنى إسعاف، و4 أسواق تجارية، ومركز صحي، ومبنى للبريد، ومسجد، ونقطة شرطة ووحدة إطفاء، ومبنى وحدة مرور أسوان، وبوابة للمدينة).

كما أشار إلى أنه يجرٍي تطوير المدخل الغربي (الطريق الصحراوي - القاهرة /أسوان)، وتم تشغيل عدد من المشروعات، وتشمل (مبنى رياض الأطفال التابع لمدرسة النيل الدولية للعام الحالي (2018/2019) .

وأوضح رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة أنه من المقرر تشغيل مدرسة النيل الدولية في العام (2019/2020) - ومبنى قسم الشرطة بالحي الأول - مبنى الإسعاف بالحي الأول - مدرسة اللغات بالحي الأول - كلية الدراسات الإسلامية للبنات التابعة لجامعة الأزهر بالحي الثاني - مدرسة رياض الأطفال بالحي الثالث - 6 كليات بجامعة أسوان فرع مدينة أسوان الجديدة بالحي الثالث).

وقال إنه تم تسليم قطعة أرض بمساحة (17.12) فدان لإنشاء فرع للجامعة المصرية الكندية بالحي الثالث، وقطعة أرض بمساحة (17.55 فدان) لإنشاء كليات ومدينة جامعية تابعة لجامعة الأزهر الشريف، وقطعتي أرض بمركز خدمات الحى الأول لإقامة كنيسة كاثوليكية بمساحة (2246.4)، وكنيسة أرثوذكسية بمساحة (2961) .

وأشار رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة إلى أنه تم إجراء قرعة علنية لـ616 قطعة أرض إسكان اجتماعي و146 قطعة أرض إسكان مميز و50 قطعة أرض إسكان أكثر تميزاً، وتم بيع 11 محلاً تجارية بالمزاد العلني، ويجري تخصيص 8 قطع لصغار المستثمرين بنشاط سكنى، وتنفيذ أعمال التشطيبات لفرع البنك الأهلي، وبنك مصر، ومن المقرر تشغيلهما قريباً.​