الإسكان تشارك في ندوة اليوم العربي لحقوق الإنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شاركت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمَثِلَة عن الدولة المصرية، في ندوة اليوم العربي لحقوق الإنسان، التى نظمها قطاع الشئون الاجتماعية – إدارة حقوق الإنسان، بجامعة الدول العربية، فى إطار الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، تحت عنوان "الحق فى السكن اللائق: أفضل الممارسات – أبرز التحديات"، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأهمية التواجد المصري على الصعيد العربي والإقليمي، وتلبية لدعوة جامعة الدول العربية، لعرض جهود جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالحق فى السكن اللائق.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إنها عرضت خلال الندوة سياسات الإسكان التي اتبعتها جمهورية مصر العربية، مُمَثَلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لضمان الحق في السكن اللائق، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، بأن الدولة تكفل للمواطنين الحق فى السكن الملائم والآمن والصحي بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

وأضافت هاشم، في بيان، الاثنين: "تم عرض سياسات الإسكان في مصر، حيث إن وزارة الإسكان أعدت وثيقة مرجعية لاستراتيجيات وسياسات الاسكان فى مصر عام2012، تتسم بوضوح الرؤي والاستراتيجيات، مما يساهم فى توضيح رؤية الدولة فى قطاع الإسكان ورفع كفاءة تحقيق أهداف القطاع، واستكمالاً لهذه الوثيقة قامت الوزارة بإعداد مسودة استراتيجية الإسكان فى مصر والتى يجرى حالياً مناقشتها مجتمعياً مع جميع الأطراف المعنية، واعتمادها، لتكون ملزمة لجميع القطاعات".

Advertisements

وأوضحت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه تم عرض تشريعات الإسكان والتنمية الحضرية فى جمهورية مصر العربية، ومنها قانون البناء وأهدافه ولائحته التنفيذية، والتى وضعت ضوابط تكفل إقامة مسكن ملائم وآمن وصحى للمواطنين بما يحفظ الكرامة الإنسانية، وكذا قانون الإسكان الاجتماعي، المُنظم لمشروع "الإسكان الاجتماعي".

وأضافت المهندسة نفيسة هاشم، أنه تم خلال الندوة، عرض الكودات المتعلقة بالإسكان، والتي تهدف إلى إقامة مبانٍ سليمة وصحية وآمنة، وتشمل الاشتراطات التفصيلية الواجب تنفيذها مثل الاشتراطات المعمارية، وتلك المتعلقة بأعمال القوي الكهربائية، والاشتراطات البيئية، وأماكن الإيواء، وترشيد استهلاك الطاقة، واستخدام المعاقين، والمباني تحت الأرض، والمصاعد، والسلالم، وتقرير السلامة والأمان.

​