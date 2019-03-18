شيخ الأزهر: الاتفاق على رؤية عربية موحدة هو الحل الوحيد لمشكلات العالم الإسلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بوزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في مؤتمر أئمة أفريقيا الذي ستعقده وزارة الأوقاف المصرية وفق عدة ضوابط وذلك في إطار تعميق أواصر التواصل المصري الأفريقي.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم الاثنين، أن هذه الضوابط هي: ألا يزيد سن المشارك عن 45 عاما، وتكون الأولوية لمن هم تحت سن الأربعين، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في الدراسات الشرعية أو العربية من إحدى الجامعات المعتمدة محليا ودوليا أو أن يكون إماما لأحد المساجد الكبرى في بلده ومن خلال المؤسسات الدينية الرسمية بها.

كما يشترط الحصول على موافقة الجهة التي يعمل بها المتقدم على حضور المؤتمر مع ملء النموذج المدرج على موقع الوزارة الاليكترونى مصحوبا بالسيرة الذاتية على ان يتم تمثيل جميع الدول الأفريقية، وتكون الأولوية لمن يحصل على أعلى النقاط في تقييم خبرات المتقدمين.

وأشارت الأوقاف إلى أنه سيتم تمثيل جميع الدول الأفريقية في المؤتمر، إضافة إلى عشرة ممثلين من مختلف دول العالم الأخرى للوقوف على التجربة المصرية الأفريقية في التعامل مع ملف الخطاب الديني.​