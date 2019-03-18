بالصور.. جولة تفقدية مفاجئة لرئيس "كهرباء جنوب" لقطاعات الشركة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح: أجرى المحاسب محمد محمود السيسي، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، اليوم الاثنين، جولة تفقدية مفاجئة داخل ديوان عام الشركة. وبدأ الجولة بتفقد بعض القطاعات داخل ديوان عام الشركة في مقدمتها قطاعات الشئون المالية وقطاعات الموارد البشرية وقطاعات الشئون التجارية. وخلال جولته حرص رئيس الشركة على الاستماع لشكاوى ومطالب بعض العاملين بمختلف الإدارات مؤكدا سعيه على توفير وتذليل الصعوبات والمشاكل التي تواجههم . وشدد "السيسي" على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعرق خلال الفترة الحالية التى اعتبرها بمثابة مرحلة فارقة فى تاريخ الشركة ، مشيدا فى الوقت ذاته بالمجهودات المبذولة ببعض الإدارات التجارية مطالبا بزيادة معدلات الآداء من أجل تحقيق الاستقرار والنهضة للشركة.​

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