بالصور.. السيسي في معبد فيلة بصحبة عدد من الشباب العربي الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، جولة في معبد فيلة بمحافظة أسوان بصحبة مجموعة من الشباب العربي والأفريقي.
وحرص الرئيس على إلقاء التحية على الشباب العربي الأفريقي واصطحابهم معه خلال الجولة.
يذكر أن الرئيس السيسي، شهد أمس فعاليات الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي الأفريقي.
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