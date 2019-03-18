صاحب مكتب استولى على أموال المواطنين بالغربية فسلموه للشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أصطحب عدد من المواطنين، اليوم الاثنين، صاحب مكتب تخليص جمركي، إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، واتهموه بالاستيلاء على أموالهم.

واتهم "تامر ع. م." و15 آخرين، "طارق أ. م."، صاحب مكتب تخليص جمركي وتوكيلات تجارية، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 403 ألف جنيه، نظير توفير فرص عمل لهم بالخارج، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

أكدت التحريات صحة البلاغ، وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.