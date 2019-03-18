السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالاتجار في "الهيروين" بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم مصطفى فاروق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالهيروين بدار السلام. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد الخولي، وحسين تسمى، وأمانة سر خالد عبد المنعم. وأسندت النيابة للمتهم مصطفى فاروق، عامل، تهمة حيازة وإحراز مخدر " الهيروين" بقصد الاتجار بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

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