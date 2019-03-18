السجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى محمود، الاثنين، بمعاقبة المتهم محمد صلاح، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة.

وأسندت النيابة للمتهم "محمد. ص"، عامل، تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدون تصريح، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.