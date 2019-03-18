"الأهالي أنقذوهم من الموت".. 5 مصابين من أسرة واحدة بحريق غرفة بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب حارس عقار وزوجته وأبنائهما الثلاثة إثر حريق اندلع في غرفة يقيمون بها بمنطقة الطوابق فيصل، اليوم الاثنين.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بشارع الصفا والمروة.

دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء، ونجح الأهالي في إخماد الحريق قبل وصول رجال الدفاع المدني، وإنقاذ أفراد الأسرة "5 أشخاص" من الموت حرقا، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الهرم.

ورجحت المعاينة الأولية نشوب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.