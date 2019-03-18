لتعيينهم بجهات حكومية.. ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، اليوم الاثنين، أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على أموال بعض المواطنين بسوهاج نظير توفير فرص عمل لهم بإحدى الجهات الحكومية.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 5 مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام "علاء ع. ف." مندوب تعبئة بإحدى شركات توصيل الغاز" بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بلغت نحو 348 ألف جنيه نظير تعيينهم بإحدى الجهات الحكومية زاعماً علاقاته بمسئولي تلك الجهة (على خلاف الحقيقة)، وعدم التزامه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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أسفـرت التحــريــات عن صحة البلاغ، وتلقى المتهم مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم وأنهم لم يتقدموا ببلاغات أملاً في الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.