"ملقناش الأب فخطفنا ابنه".. أمن القاهرة يكشف تفاصيل اختطاف سمسمار وطالب بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 6 أشخاص لاتهامهم بخطف شخصين لوجود خلافات مالية بينهم.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة بدر، تمكنت أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحى الثاني دائرة القسم من ضبط سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها كلٍ من؛ "مجدى . أ"، 29 سنة، عاطل، (سبق اتهامه في عدد 10 قضايا آخرهم قضية سرقة سيارة)، و"جمال. ر"، 36 سنة، سمسار عقارات (سبق اتهامه في قضية مخدرات)، و"خالد.ع"، 25 سنة، "ميكانيكي"، و"محمد. ص"، 17 سنة، "عاطل"، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

كما تم ضبط "يوسف. م"، 21 سنة، عاطل، - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، و"محمد . ع"، 30 سنة، سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا (قائد السيارة)، وبصحبتهم المجنى عليهما "محمود . س" 35 سنة، "سمسار عقارات"، ومقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول - نجل شقيقه "محمد . أ " 14 سنة، طالب، ومقيم بدائرة القسم.

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وبمناقشة المجني عليهما قررا أنهما حال تواجدهما بمكتب عقارات بالحي الثاني بدائرة القسم (ملك والد الأخير)، فوجئا بحضور المتهمين من (الأول إلى السادس) مستقلين السيارة الميكروباص المضبوطة، وقاموا باصطحابهما كرهاً عنهما إلى أن تم ضبطهما، واتهموهم بالشروع في اختطافهما.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بسابقة وجود خلافات مالية بينه وبين والد المجني عليه الثاني)، فاتفق مع باقي المتهمين على التوجه لمكتبه لاختطافه لإجباره على حل الخلافات المالية المشار إليها، إلا أنه فوجئ بعدم تواجده فقام بالاشتراك مع باقي المتهمين باصطحاب المجني عليهما داخل السيارة بقصد مساومته على إطلاق سراحهما مقابل حل الخلافات المالية بينهما، "روحنا نخطف الأب ملقيناهوش فخطفنا الاثنين عشان نجبره يدفع اللي علية".

وبمواجهة باقي المتهمين أيدوا ما جاء بأقوال المتهم الأول، واعترفوا باشتراكهم معه في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة، وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيق.