ضبط راكب بميناء القاهرة الجوي لمحاولته تهريب مبالغ مالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، اليوم الاثنين، من ضبط أحد الركاب بميناء القاهرة الجوي لمحاولته تهريب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

في إطار الجهود الأمنية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد تمكنت شرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط الراكب "محمود.ح.ع"، مواليد 1986، ومقيم بمحافظة المنوفية، حال إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة لإحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول العربية، لوحظ وجود إجسام معتمة داخل إحدى حقائبه وبتفتيشها عُثر بداخلها على مبالغ مالية بلغت (369,800 – ثلاثمائة وتسعة وستون ألف وثمانمائة جنيهاً مصرياً )، كانت مخبأة داخل حقائبه وذلك بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقر بملكيته للمبالغ المضبوطة بحوزته، بقصد شراء إكسسوارت محمول من الخارج لبيعها بالأسواق المحلية بالبلاد، والاستفادة من فارق الأسعار بالمخالفة للقانون، تم اتخاذ الاجراءات القانونية.