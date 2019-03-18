ضبط 3 أشخاص بحوزتهم فودو وأستروكس في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط "محمد خ. إ." 22 سنة، حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 1,300 كيلو جرام-مبلغ مالي)، و"زينهم ز. أ."، وبحوزته (كمية من نبات الأستروكس المخدر وزنت 300 جرام-مبلغ مالي – هاتف محمول).

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين من ضبط "عمرو م. ع." 36 سنة، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 600جرام-مبلغ مالي – هاتف محمول).

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بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمخدرات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.