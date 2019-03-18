اختلفا على لعب الكرة .. ضبط نجار قتل عامل في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الاثنين، نجار مسلح لاتهامه بالاعتداء على عامل ما أدى إلى وفاته، بسبب مشادة كلامية بينهما أثناء تواجدهما بملعب كرة قدم.

تبلغ لمركز شرطة سمنود من إحدى المستشفيات بوصول "طه ط. ط." 18 سنة-عامل بمصنع، ومقيم بدائرة المركز، مصاب (بجرح طعني) ووفاته.

بالانتقال والفحص، وسؤال والده، اتهم "أحمد م. ع."، وشقيقه "عبدالعزيز"17 سنة-نجار مسلح، ومقيمان بذات الناحية، بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث اصابته، بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم، أثناء تواجدهم بملعب كرة قدم بالقرية.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "المتهم الثاني".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة للخلافات المشار إليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.