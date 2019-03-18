أخبار مصر | "سعفان": بوليصة تأمين على العمالة المصرية بالخارج تغطي مصاريف نقل جثمانه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان": بوليصة تأمين على العمالة المصرية بالخارج تغطي مصاريف نقل جثمانه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، اليوم الإثنين، مع مسئول بإحدى شركات التأمين المصرية، مدى إمكانية عمل بوليصة تأمين مناسبة للعمالة المصرية بالخارج، تغطي مصاريف نقل جثمان العامل حال وفاته بدولة العمل، فضلا على تذكرة سفر للمرافق للجثمان، ومبلغ من المال يصرف لأسرة المتوفي.

وطلب الوزير من المسئول وضع الأطر اللازمة وآلية التنفيذ في هذا الخصوص خلال الأسبوع الحالي لتوفير الحماية المالية للعمال المصريين بالخارج، من خلال بوليصة تأمين لكل عامل.

وأصدر الوزير توجيهات عاجلة للمسئولين المختصين بالوزارة بإعداد منظومة الكترونية تغطي من خلال مركز معلومات الوزارة بالتعاون مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات، فضلا عن المستشارين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، البيانات الكاملة، بحيث تشمل بجانب عقود العمل بيان عنوان العامل واسم الشركة التي يعمل بها بدولة العمل، وعنوانه في مصر، وأرقام تليفونات الأقارب من الدرجة الأولي.

وكان عددا من أبناء الجالية المصرية بالكويت قد عقدوا اجتماعا مع وزير القوي العاملة محمد سعفان، خلال تواجده بدولة الكويت الأسبوع الماضي، وطلبوا منه تفعيل وثيقة تأمين للعمالة المصرية بالدولة، من خلال شركات التأمين المصرية.

وجاء التحرك الفوري من الوزير بعقد اجتماع مع مسئول شركة التأمين علي الحياة لدراسة إمكانية وضع السبل والحلول كي تغطي بوليصة التأمين الأخطار التي قد يتعرض لها العامل، مع إمكان تطبيق المقترح علي جميع العمالة المصرية بجميع الدول المتواجدين بها سواء كانت عربية أو إفريقية أو أجنبية.

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مشاكل الصيادين المصريين فى اليونان تطرح أمام المؤتمر الأوروبي

أوصى المؤتمر الأوروبي الذى عقد فى العاصمة اليونانية أثينا -لبحث المشاكل المتعلقة بالعمالة الموسمية من دول العالم الثالث داخل دول الاتحاد الأوروبي وكيفية التعامل معها- بتعزيز التواصل بين النقابات والمؤسسات المعنية فى دول الاتحاد الأوروبي ونظيرتها فى دول العالم الثالث لحل مشاكل العمالة الموسمية، ومعالجة التأثيرات الناتجة عن العمالة غير المدربة وتوفير التغطية التأمينية عليها، وتطبيق أنظمة الأمن والسلامة على جميع المعدات التى تستخدمها العمالة الموسمية.

وتلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بأثينا، أشار فيه المستشار العمالي أشرف فؤاد إلي أن مشاكل الصيادين المصريين في اليونان عرضت علي المؤتمر، وكذلك التى تتعرض لها العمالة الموسمية من دول العالم الثالث خاصة فى إيطاليا وفرنسا.

وعرض رئيس اتحاد الجالية المصرية في أثينا مشاكل الصيادين المصريين وتمثلت في وجود العديد من الصيادين ليس لديهم تأمينات، فضلا عن أنهم يتقاضون أجور أقل بكثير من الأجر الذى يستحقونه.

كما طالب بإيجاد حل للمشاكل المتولدة عن السماسرة والتى يدفع ثمنها الصياد فى الغالب، بالإضافة إلى أن العمالة الزراعية المصرية الكثير منهم ليس لديهم تأمينات وأجرهم متدنى ويتعرضون للابتزاز أحيانا، مشددا علي ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين منظمات المهاجرين وبين السلطات والنقابات المعنية فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ووضع تشريعات جديدة لمكافحة الوسطاء وتوفير برامج تدريبية للعمالة غير المدربة.