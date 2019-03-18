أخبار مصر | "حكايات ملهمة".. تعرف على السيرة الذاتية للأمهات المثاليات لعام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حكايات ملهمة".. تعرف على السيرة الذاتية للأمهات المثاليات لعام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نفين قباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر الوزارة بالعجوزة، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 على مستوي الجمهورية، حيث جاءت في المركز الأول السيدة سعدية ثابت فليت حنا من محافظة المنيا، والمركز الثاني السيدة أمل جرجس مسعد من محافظة الأقصر، والمركز الثالث السيدة وفاء سيد أحمد من الدقهلية.

كما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية، حيث فازت نادية محمد عبد الحميد عن محافظة الجيزة وآمال يعقوب كامل حنا لمحافظة أسيوط وسامية عبد العظيم لمحافظة الفيوم وعصمت مهدى محمد للقليوبية حنان حسن للإسماعيلية وسلوى عبد الرحمن لبور سعيد وشادية سالم للغربية.

Advertisements

كما فازت زوزو بهي الدين، من محافظة كفر الشيخ كفر الشيخ، ونعيمة محمود من السويس، وسومة زكي رشوان، من دمياط، وهويدة سي من بنى سويف، وزينب عبد الكريم، من البحر الأحمر، ونجوى محمد، من جنوب سيناء، وفايزة أحمد الضوي، من أسوان ونجاة موسى، من سوهاج.

وحصلت حميدة على سيد على لقب الأم المثالية لمرسى مطروح و أميمة محمد امام للوادى الجديد و حنان عبد السلام للإسكندرية و نوال جاد حسن للقاهرة وحسانية على أبو بكر لقنا و سنية درويش للشرقية ونادية محمدى للمنوفية و نبيلة محمد للبحيرة و أميرة هليل لشمال سيناء.

كما فازت زينب عبد الغفور كأم بديلة من محافظة أسوان ونوال أحمد كأم مثالية من ذوي الاحتياجات الخاصة وهدى أحمد سيد كأم مثالية لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة ونبيلة شحاته كأم لشهيد من القوات المسلحة و سعاد مصطفى جامع كأم لشهيد شرطة.