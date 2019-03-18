أخبار مصر | محافظ الجيزة: الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة مياه جزيرة الدهب نهاية أبريل "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة مياه جزيرة الدهب نهاية أبريل "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال توسعات مشروع محطة مياه جزيرة الذهب بحي جنوب الجيزة، برفقة المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والمتبقي منها على أرض الواقع.

وقال "المحافظ" إن المحطة تبلغ طاقتها الإجمالية 160 ألف م3 يوم مرحلة أولى 80م3يوم والمرحلة الثانية 80 م3يوم، لافتًا إلى أن أعمال المرحلة الأولى سيتم انتهاها فى موعد أقصاه 30 ابريل القادم مما سيساهم فى حل مشكلة الانقطاع بالعديد من المناطق داخل مدينة الجيزة منها فيصل والهرم.

وأكد "راشد" ان متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف يقع على راس أجندة أولويات العمل، وان هذا الملف يحظى بمتابعة مستمرة لأهميته الحيوية للمواطنين ولحقهم فى الحصول على كوب مياه نقى وصرف صحي ادمي، مشيرًا ان المحافظة فى تحدى كبير وسباق مع الزمن فى هذا الشأن.

وبدأ المحافظ جولته بعقد جلسة مع القيادات التنفيذية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بحثوا خلالها كل ما يخص مشروعات الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، وحسم أية معوقات تؤثر على تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها وفق البرامج الزمنية الموضوعة لكلا منها بما يضمن وصول الخدمة للمواطنين خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

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وحرص المحافظ على تفقد الاعمال المنفذة بالمرحلة الاولى على الطبيعة وكذلك مواقع المرحلة الثانية ومعاينة المعدات ومواسير المياة والالتقاء بالمهندسين والعمال والاستماع لشرح تفصيلى لمراحل تنفيذ الاعمال.

رافق المحافظ خلال جولتة اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة والمهندس منصور بدوى رئيس شركة الجيزة لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد عبد العظيم المشرف العام على مشروعات الصرف الصحى بالجيزة.

وأكد راشد فى تصريحات له ان المحافظة تسابق الزمن بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة لسرعة الأنتهاء من مشروعات مياة الشرب الجارى العمل بها خلال الفترة الحالية قبل بداية فصل الصيف لمواجهة اى مشكلات.