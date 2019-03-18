أخبار مصر | رئيسا الوزراء والنواب يضعان حجر أساس محور دراو بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسا الوزراء والنواب يضعان حجر أساس محور دراو بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توجه منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب؛ لوضع حجر أساس محور دراو على النيل بأسوان.
ويذكر أن المحور بطول 18 كم وبتكلفة تقديرية مليار و356 مليون جنيه.
وكان قد تفقد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحرم الجامعي الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، ورافقهما وزيرة التخطيط، ورئيس الجامعة.
واستمع عبدالعال ومدبولي إلى شرح حول مقر الجامعة الجديد، الذي تم تنفيذه، ويضم 7 كليات حتى الآن، هي كليات: الحقوق، والألسن، والآثار، والتجارة، والطب، والآداب، والهندسة، كما تم إنشاء مجمع مدرجات لعقد المحاضرات لخدمة كليات الحرم الجامعي، بإجمالي 6 مدرجات، تسع نحو 6 آلاف طالب.
رئيسا النواب والوزراء يتفقدون مباني جامعة أسوان
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحرم الجامعي الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة، ورافقهما وزيرة التخطيط، ورئيس الجامعة.
واستمع "عبد العال" و"مدبولي" إلى شرح حول مقر الجامعة الجديد، الذي تم تنفيذه، ويضم 7 كليات حتى الآن، هي كليات: الحقوق، والألسن، والآثار، والتجارة، والطب، والآداب، والهندسة، كما تم إنشاء مجمع مدرجات لعقد المحاضرات لخدمة كليات الحرم الجامعي، بإجمالي 6 مدرجات، تسع نحو 6 آلاف طالب.
وتجول رئيسا مجلس النواب والوزراء بعدد من الكليات، وأشاد الدكتور على عبدالعال بانتقال الجامعة إلى المدينة الجديدة، لما ستحدثه من تنمية، مطالباً بانتقال كل كليات الجامعة إلى أسوان الجديدة، مضيفاً: أمنيتى أن تكون هذه الجامعة بوابة لطلبة دول إفريقيا كلها.
وأشاد رئيس مجلس النواب بما يتم فى الجامعة، وبجهود رئيسها، فهو أحد أبناء أسوان، ولا يترك الجامعة ليل نهار، وعلينا دعمه للنجاح فى مهمته.