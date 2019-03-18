أخبار مصر | "شباب العمال": ملتقى أسوان خلق منصة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شباب العمال": ملتقى أسوان خلق منصة لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت سكرتارية شباب العمال برئاسة محمد ربيع عضو النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام وأحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربي، أن ملتقى الشباب العربي الأفريقي، نجح نجاحا كبيرًا وساهم في خلق منصة لتبادل الخبرات والآراء والأفكار والتجارب الناجحة بين الشباب من مختلف الدول.

وأضاف "محمد" أن الملتقى يأتي في إطار حرص الرئيس على التحاور مع الشباب من مختلف دول العالم، واستكمالا لمنتديات الشباب التي تم عقدها فى مصر فى الفترة الأخيرة.

وأشار إلى التوصيات التي ذكرها الرئيس فى كلمته تبرهن أن مصر عادت بقوة إلى القارة الأفريقية واستعادة مكانتها ورياديتها فى القارة السمراء.

وأضاف أن تكليف الرئيس لوزارة الصحة بالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة على إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سى لمليون أفريقي، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين فى مصر، هو بمثابة تأكيد على رؤية الرئيس لمشاكل القارة السمراء ومشاركة مصر فى حل المشكلات التى تواجه أفريقيا.

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ومن جهته قال أحمد الغنام أن الرئيس السيسى، أكد فى توصياته على الاهتمام بالشباب من خلال مشاركة وزارة التعليم العالي على تدريب وتأهيل الشباب، فضلا عن تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية، ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمي والثقافي بين العرب وأفريقيا.

وأضاف أن مشاركة الشباب فى وضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكري والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.

وأوضح أن الملتقى فرصة عظيمة لعرض التجارب الرائدة التى نجحت فيها مصر فى العديد من الملفات والقضايا ورؤية الشباب المصري للحلول لبعض المشاكل ورؤيته الشباب لبناء المستقبل.

