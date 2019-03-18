أخبار مصر | "النسيج" يكرم الناجية من تفجير الدرب الأحمر.. ورئيسة "المتاحف": "بناء على استفتاء الأهالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النسيج" يكرم الناجية من تفجير الدرب الأحمر.. ورئيسة "المتاحف": "بناء على استفتاء الأهالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إلهام صلاح، رئيسة قطاع المتاحف، إن متحف النسيج المصري سوف يكرم عدد من الأمهات من منطقة الجمالية وشارع المعز بناء علي استفتاء قام به أهالي المنطقة، تحت إشراف إدارة المتحف، وفي مقدمة المكرمات السيدة حلاوتهم زينهم الأم الناجية من تفجير الدرب الأحمر.

وأضافت إلهام صلاح، أن التكريم يأتي في إطار احتفالية "أم المعز" التي ينظمها المتحف بمناسبة أعياد الأم سوف يتم تنظيمها بقاعة المحاضرات داخل المتحف، الأربعاء 20 مارس.

وتتضمن الاحتفالية ندوة حول قيمة الأم في الدراما المصرية وسبل تناولها في الأدوار الفنية ، تقدمها الفنانة سميرة عبد العزيز، وعدد من الجوالات الأثرية للجمهور داخل أروقة المتحف المختلفة للتعريف بأهم القطع التي يعرضها والتي تعبر عن الأمومة ومنها لوحة حجرية نادرة للسيدة مريم العذراء تحمل السيد المسيح طفلاً.

ويذكر أن شارع المعز لدين الله الفاطمي أو شارع القصبة العظمى، هو الشارع الرئيسي في القاهرة الفاطمية، والتي أمر المعز لدين الله الفاطمي قائده جوهر الصقلي بتخطيطها لتكون عاصمة لدولته في مصر.

وجاء تصميم القاهرة على شكل حصين للغاية، بأسوار ضخمة منيعة، وبوابات مرتفعة ذات طابع حربي واضح، ومن هنا اكتسبت اسمها الشهير وهو أنها قاهرة الأعداء، وإن كان في بداية تأسيسها حيث سميت بالمعزية ثم سميت بالمنصورية ثم القاهرة المعزية المحروسة.

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ويزخر شارع المعز لدين الله الفاطمي بعدد كبير من الآثار من كل العصور التي حكمت مصر بدءً من العصر الفاطمي ومرورًا بالعصر الأيوبي ثم المملوكي وحتى العصر العثماني وانتهاءً بعصر محمد علي.

وتعد أشهر آثار الشارع سبيل وكتاب خسرو باشا وهو عثماني، وكذلك قبة الصالح نجم الدين أيوب آخر سلاطين المماليك والتي أنشأتها الملك شجر الدر وكانت تحوي ما يشبه متحفًا لمقتنيات السلطان، وضريح السلطان، ثم قبة الناصر قلاوون والتي هي جزء من مجموعته الشهيرة، والتي تشتمل على قبة ضريحية، ومدرسة، وخانقاه، وبيمارستان، ويعتبر المارستان القلاووني من أوائل المستشفيات العامة في العالم وسبقه أحمد بن طولون، وصلاح الدين الأيوبي.

كما يأتي متحف النسيج المصري كمعلم من أبرز معالم الشارع، والذي يؤرخ للنسيج المصري منذ العصر المصري القديم وحتى العصر الحديث، مروًا بالفترة القبطية، والعصر الإسلامي، والعصر العثماني، وعصر أسرة محمد علي.

ومن أبرز معالم الشارع جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي والذي يحتل المساحة بجانب باب الفتوح، ويعتبر معلمًا مهمًا وهدفًا لكل زوار الشارع.

وعن أقدم عمارة حجرية باقية في القاهرة الفاطمية، تأني واجهة الجامع الأقمر، والذي يرجع بناؤه إلى بدايات العصر الفاطمي، وواجهته من أجمل واجهات العمارة الإسلامية، وقد تم استنساخ واجهة الأقمر في واجهة المتحف القبطي بمجمع الأديان.