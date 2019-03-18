أخبار مصر | وزيرة الهجرة تثمن جهود السفارة في الإفراج عن المصريين المحتجزين بأوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تثمن جهود السفارة في الإفراج عن المصريين المحتجزين بأوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نجاح جهود السفير طارق سلام سفير مصر لدى أوغندا؛ لإنهاء موقف المصريين المحتجزين حيث تم ترحيل 14 مصريا، كانوا محتجزين في أوغندا إلى القاهرة، صباح اليوم.
ومن ناحيتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، عن شكرها السفير طارق سلام، لما قام به من اتصالات ومجهودات مكثفة، والتي أثمرت عن استجابة السلطات الأوغندية؛ ووصول أبنائنا لأرض الوطن، اليوم؛ تقديرا للعلاقات الخاصة بين الدولتين.
تعود تفاصيل القضية إلى القبض على 14 مصريًا؛ لحملهم إقامات مزورة وتورطهم في تجارة بضائع تجارية في الشارع بدون تصريح.
وأكد سلام أنه قام خلال فترة الاحتجاز بإيفاد أربع زيارات من القنصلية المصرية؛ للوقوف على سير التحقيقات مع السلطات الأوغندية والاطمئنان على المواطنين.
وزيرة الهجرة تتوجه لنيوزيلندا لزيارة المصريين المصابين بحادث المسجدين
تتوجه السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مساء غد الثلاثاء إلى دولة نيوزيلندا؛ لزيارة المصابين المصريين بحادث المسجدين، والبالغ عددهم 11 مصابًا، وذلك للاطمئنان عليهم فضلًا عن لقاء مع أعضاء الجالية المصرية هناك، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وعلى صعيد متواصل، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، إطلاقها لمبادرة المحبة الإنسانية والتعاون بين الجاليات، خلال زيارتها لأستراليا والمقرر لها الأسبوع المقبل أيضًا ضمن فعالية "إحياء الجذور" المخصصة في هذه النسخة للاحتفاء بالجاليات المصرية واليونانية والقبرصية من أصول مصرية المتواجدة بأستراليا.
وقالت وزيرة الهجرة، إننا نهدف من هذه المبادرة التي تأتي تزامنا مع وقوع حوادث الإرهاب ضد الجاليات الأجنبية المختلفة، أن نبعث برسالة تضامن نرسخ بها لرفض العنف والإرهاب، ونبث روح التآخي والتآلف بين الجاليات المختلفة؛ لردع أي نوع من الأفكار المتطرفة التي تسعى دائما لإحداث مزيد من الفرقة بين الإنسان وأخيه الإنسان؛ لذلك نقف يدا واحدة أمام كل من يحاول الترويج لهذه الأفكار الهدامة بكل حزم وقوة.