أخبار مصر | مفتي أستراليا يتجه على رأس وفد من العلماء إلى نيوزلاندا للتضامن مع أهالي الضحايا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفتي أستراليا يتجه على رأس وفد من العلماء إلى نيوزلاندا للتضامن مع أهالي الضحايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتجه الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو محمد المفتي العام للقارة الأسترالية على رأس وفد رفيع المستوى من العلماء والمشايخ إلى نيوزلاندا؛ للتضامن مع المسلمين وأهالي الضحايا، ومد يد العون والمساعدة لهم في كل ما يحتاجون إليه من كوادر ومساعدات.

وكان مفتي أستراليا ونيوزيلاندا الدكتور إبراهيم أبو محمد قد طالب بتخليد ذكرى المجزرة المروعة التي وقعت في مسجدين بمدينة كرايست تشرت بنيوزيلاندا وراح ضحيتها 50 شخصا.

وقال المفتي إنه التقى برئيس الوزراء سكوت موريسون، كما التقى بالمفوض العام للشرطة بأستراليا (المسئول الأول عن أجهزة الأمن) والوفد المرافق له وطالب بتنظيم جنازة رسمية للضحايا وإقامة نصب تذكاري لهم.

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وقال المفتي إن هذه المجزرة الإرهابية المروعة يجب أن توثق ويؤرخ لها في التاريخ مثل ما حدث مع الهولوكوست، وأضاف إن الدولة مطالبة بسن قوانين لحماية الصفة الإسلامية على غرار قوانين معاداة السامية.

واوضح ان الجالية الإسلامية بأسرها في انتظار رد رئيس الوزراء على تلك المطالب.

من جانبه قال رئيس الوزراء الأسترالي موريسون إن المدارس الدينية وأماكن العبادة في أستراليا ستتلقى 55 مليون دولار إضافية لتأمين الحماية الأمنية.