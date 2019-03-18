أخبار مصر | رئيس منظمة الأزهر بليبيا: بلادنا دمرت بحجج واهية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس منظمة الأزهر بليبيا: بلادنا دمرت بحجج واهية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ أكرم فرج الجرارى، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى ليبيا: نقف اليوم شامخين رافعين الرأس لأننا فى حضن الأزهر الشريف معقل الوسطية والاعتدال، فقد فتح أبوابه لكل خطباء وأئمة العالم الإسلامى حاملا شعلة الوسطية والاعتدال، بعيدا عن الغلو والتطرف والإرهاب.

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وأضاف خلال حفل ختام دورة تدريب الأئمة الليبيين فى أساليب الدعوة وتجديد الخطاب الدينى وعددهم 36 إمام والتى عقدتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر:" أحمل الأمانة على الطلبة المتخرجين على نشر المنهج الوسطى والاعتدال داخل ليبيا.. تلك البلد الطيب التى دمرت من أجل حجج واهية، بعد أن كانت تنشر الإسلام فى كافة الدول الإفريقية، والآن عليكم أمانة كبيرة تن تعودوا إلى بلادنا وأن تنهضوا بها بعد ما تم تدميرها.

وأشاد الجرارى بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى وقوله بملتقى الشباب الإفريقى "حان وقت إفريقيا"، مشيرا إلى أن الشعب المصرى والليبى شعب واحد مهما حاولت الجماعات الأرهابية إفسادها.